Kim Kardashian, kamyon şoförünün cezasının indirilmesine teşekkür etti

Haberler 03.01.2022 - 10:36
Yargıç A. Bruce Jones, 13 Aralık 2021'de Rogel Aguilera-Mederos'u 2019'da Colorado otoyolunda gerçekleşen zincirleme araba kazasındaki rolü nedeniyle yüzyıldan fazla hapis cezasına çarptırdı. Aguilera-Mederos, 4'ü araçla adam öldürmek dahil 27 suçlamadan hüküm giydi.
O sırada 23 yaşında olan Kübalı göçmen Aguilera-Mederos, kamyon şirketindeki işi için ABD'nin Denver kentinin yakınlarındaki Lakewood şehrindeki Interstate 70 karayolu boyunca 18 tekerlekli yarı römork kamyon kullanıyordu. Kamyon, frenleri arızalandıktan sonra 28 arabaya çarparak büyük bir patlamaya ve yoğun saatlerde trafikte mahsur kalan, evden işe giden 4 kişinin ölümüne neden oldu.
Kim Kardashian geçen haftalarda polisin Aguilera-Mederos'un cezasını hafifletmesi için artan çağrıları destekledi. Kardashian, Aguilera-Medero'nun ulusal ve uluslararası çapta ilgi gören davasını durumun ne olduğunu anlamak için derinlemesine incelediğini söyledi.
Kardashian o dönem 271 milyon takipçisine hitaben paylaştığı gönderilerde "Aguilera-Mederos sarhoş ya da kaza anında madde etkisi altında değildi. Aguilera-Mederos'un yarı römork kamyonunun frenleri arızalanmıştı" dedi.
Vali Polis, perşembe Aguilera-Mederos'un hapis cezasını 10 yıla indirdi. Polis, Aguilera-Mederos'a yazdığı ceza hafifletme mektubunda " 110 yıllık cezanızın uzunluğu, ne eylemlerinizle ne de benzer suçlar için başkalarına verilen cezalarla gerçekten orantılı" yazdı.
ABD hapishane reformunun sadık bir savunucusu olarak ortaya çıkan Kardashian kısa bir süre sonra resmi yürütme emrinin kopyasını paylaştı ve bir dizi Instagram hikayesinde Polis'e bu davadaki empatisi ve liderliği için teşekkür etti.
41 yaşındaki televizyon yıldızı Instagram'da "Yeni cezasının 10 yıl olmasıyla şimdi 5 yıl içinde eve dönüp oğlu ve eşiyle birlikte olma fırsatına sahip olacak. Bu dava zorunlu minimum cezaların neden işlemediğinin ve neden kaldırılması gerektiğinin açık bir örneğiydi" dedi.