Kim Kardashian: Kanye benim küfür etmememi istiyor
ntv.com.tr
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, eşi Kanye West hakkında konuştuğu programda, “Benim benim küfürlü konuşmamamı tercih ediyor. Bir de benden daha fazla seksi fotoğraf göndermemi istiyor” dedi.
-
1
Kim Kardashian, katıldığı televizyon programında rap şarkıcısı eşi Kanye West’le ilgili küçük sırlar verdi.
-
2
37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Ashley Graham’ın sunduğu Pretty Big Deal adlı programda, 41 yaşındaki eşi West’in her yerde uyuma alışkanlığı olduğundan söz etti.
-
3
“Kanye biraz narkoleptik biri. Her yerde uyur” diyen Kardashian, “Fransa’da ilk moda akşam yemeğimde beni insanlarla tanıştırıyordu ve çok zor İngilizce konuşuyorlardı, bu nedenle Kanye restorandayken masada uyudu” dedi.
-
4
Programda, West’in kendisinde değiştirmek istediği şeyi de açıklayan Kardashian şöyle konuştu:
-
5
“Kanye benim küfürlü konuşmamamı tercih ediyor. Ben çok küfür ediyorum. Bir de muhtemelen benden daha fazla seksi fotoğraf göndermemi istiyor.”