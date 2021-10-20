Kim Kardashian, Kanye West'ten 23 milyon dolara ev satın aldı

Kardahian ile West, henüz ayrılmadan önce bu evde çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Ancak çiftin arasında tartışmalar yaşanmaya başladığında West, Wyoming’deki çiftlik evine taşınmıştı. Hatta West’in ABD başkanlığı için seçim çalışmalarını da bu çiftlikte yürüttüğü söylenmişti. People dergisi, geçtiğimiz günlerde West’in bu çiftliği 11 milyon dolara satışa çıkardığını yazdı.