Kim Kardashian kardeşinin eski sevgilisini yuhaladığı iddiasına cevap verdi

Ünlü çift, Cedi Osman’ın da forma giydiği Cleveland Cavaliers ile Los Angeles Lakers’ın maçını en önden seyretti. Maçta Kim’in kız kardeşi Khloe Kardashian’ın (35) eski sevgilisi Tristan Thompson (28) da oynuyordu.

Maçta, Tristan Thompson serbest atış yaparken Kim Kardashian’ın yuhaladığı iddia edildi. Bu iddia üzerine Kardashian Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Kardashian, “Ben oraya onu desteklemeye gittim. Ve ‘Hadi Tristan’ diye bağırıyordum. Hiç kimseyi yuhalamadım. Düşmanlık yapmaya değil, tezahürat etmeye gittim” ifadesini kullandı.

Tristan Thompson ile birlikteliğinden bir çocuğu olan Khloe Kardashian, hamileliğinin son döneminde aldatılma haberiyle sarsılmıştı. Kardashian’ın çok güvendiği ve “Onunla her şey bambaşka” dediği sevgilisi Tristan Thompson'un kendisini aldattığı görüntüler magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü