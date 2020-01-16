Kim Kardashian kardeşinin eski sevgilisini yuhaladığı iddiasına cevap verdi

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian (39) ve rap şarkıcısı eşi Kanye West (42), önceki gün NBA maçında görüntülenmişti.
Ünlü çift, Cedi Osman’ın da forma giydiği Cleveland Cavaliers ile Los Angeles Lakers’ın maçını en önden seyretti. Maçta Kim’in kız kardeşi Khloe Kardashian’ın (35) eski sevgilisi Tristan Thompson (28) da oynuyordu.
Maçta, Tristan Thompson serbest atış yaparken Kim Kardashian’ın yuhaladığı iddia edildi. Bu iddia üzerine Kardashian Twitter’dan bir açıklama yaptı.
Kardashian, “Ben oraya onu desteklemeye gittim. Ve ‘Hadi Tristan’ diye bağırıyordum. Hiç kimseyi yuhalamadım. Düşmanlık yapmaya değil, tezahürat etmeye gittim” ifadesini kullandı.
İki farklı kadınla görüntülenen basketbol oyuncusu, ardından kameralara bu kadınlardan biriyle otele girerken yakalanmış, aldatma mesajları basında yer almıştı. Kızı True’nun babasının, hamileyken kendisine karşı ihanetini önce affeden Kardashian, daha sonra ayrılık kararı almıştı.