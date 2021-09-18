Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım

MET Gala'nın tartışılan ismi Kim Kardashian tercih ettiği kıyafeti yüzünden geceye damga vuran kardeşi Kendall Jenner'ı (25) bile tanıyamadığını söyledi.

18.09.2021 - 13:54

Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım - 1
Kim Kardashian (40) MET Gala'da giydiği çok tartışılan elbisesinin içinde önünü göremediğini açıkladı.
Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım - 2
Yüzünün tamamını kapalı bırakan bir Balenciaga tasarımı giyen Kardashian, kardeşi Kendall Jenner'ı (25) bile tanıyamadığını söyledi.
Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım - 3
Kardashian, "Üzerindeki taşların işıltısı sayesinde Kendall olduğunu anladım" diyerek espri yaptı. Kendisiyle dalga geçen paylaşımlara çok güldüğünü itiraf etti.
Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım - 4

Kardashian'ın New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen gecedeki Balenciaga imzalı elbisini Met Gala'nın Amerikan modasına odaklanan temasıyla ilgisiz olduğu için eleştirilerin hedefi olmuştu. 

Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım - 5
Kardashian ise Instagram hesabından eleştirilere "Baştan aşağı bir tişörtten daha Amerikalı ne olabilir?!" diye cevap vermişti
Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım - 6
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