Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı

Kim Kardashian’ın attığı her adımı takip eden hayranları, 10 Aralık tarihine kadar Miley Cyrus ile takipleşen televizyon yıldızının, 29 yaşındaki şarkıcıyı listesinden çıkardığını fark etti. Bu durum gözlerini üç ünlü isme çevrilmesine neden oldu.