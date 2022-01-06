Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı

Kim Kardashian, erkek arkadaşı Pete Davidson ile yaptığı çılgın yılbaşı özel programının ardından Instagram'da Miley Cyrus'u takip etmeyi bıraktı.

Haberler 06.01.2022 - 10:37

Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı - 1

Kim Kardashian’ın attığı her adımı takip eden hayranları, 10 Aralık tarihine kadar Miley Cyrus ile takipleşen televizyon yıldızının, 29 yaşındaki şarkıcıyı listesinden çıkardığını fark etti. Bu durum gözlerini üç ünlü isme çevrilmesine neden oldu.

Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı - 2

Kardashian'ın, Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın Miami’de düzenlenen özel yılbaşı şovunda ardından kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.

Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı - 3

Program sonrası Pete Davidson'ın Instagram hesabı üzerinden Miley Cyrus ile fotoğraflarını paylaşmaya başlaması krizin büyümesine neden oldu.

Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı - 4

Sevgiyilisyle birlikte özel bir uçakla gittikleri Bahamalar’da tatil yapan Kardashian, Miley Cryus'u takip etmeyi bıraktı. 

Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı - 5

Miley Cyrus'un hayranlarının tepkisini çeken hamle ortada bir aşk üçgeni olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

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