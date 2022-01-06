Kim Kardashian kıskançlık krizine girdi, Miley Cyrus’u takipten çıkardı

Haberler 06.01.2022 - 10:37
Kim Kardashian’ın attığı her adımı takip eden hayranları, 10 Aralık tarihine kadar Miley Cyrus ile takipleşen televizyon yıldızının, 29 yaşındaki şarkıcıyı listesinden çıkardığını fark etti. Bu durum gözlerini üç ünlü isme çevrilmesine neden oldu.
Kardashian'ın, Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın Miami’de düzenlenen özel yılbaşı şovunda ardından kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.
Program sonrası Pete Davidson'ın Instagram hesabı üzerinden Miley Cyrus ile fotoğraflarını paylaşmaya başlaması krizin büyümesine neden oldu.
Sevgiyilisyle birlikte özel bir uçakla gittikleri Bahamalar’da tatil yapan Kardashian, Miley Cryus'u takip etmeyi bıraktı.
Miley Cyrus'un hayranlarının tepkisini çeken hamle ortada bir aşk üçgeni olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.