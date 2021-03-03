Kim Kardashian kuaför koltuğunda uyuyakaldı

ntv.com.tr 03.03.2021 - 08:50 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 08:51
Dört çocuk annesi Kim Kardashian, aynı zamanda hukuk fakültesinde okuyor ve kendine ait markaları yönetiyor. 40 yaşındaki reality show yıldızı, tüm bu meşguliyetlerinin yorgunluğunu kuaför koltuğunda attı.
Kardashian’ın kuaförü Chris Appleton, saçlarını yaptırmak için oturduğu koltukta uyuyakalan ünlü yıldızın fotoğrafını eğlence amacıyla Instagram’da paylaştı. Appleton, en sevdiği müşterisinin uyku hali fotoğrafını “Seni seviyorum Kim” notuyla yayımladı.
"BENİ BİTİRDİN"
Kardashian, fotoğrafını paylaşan kuaförüne, gülme emojileriyle birlikte “Senden nefret ediyorum. Bitirdin beni” notunu yazarak karşılık verdi.
Kardashian’ın yakın arkadaşı Paris Hilton da “Uyuyan güzel” yorumunu yaptı.
BOŞANMA NEDENLERİ SIZDIRILAN BELGELERDE
Bu, uzun zamandır Kanye West ile boşanma haberleriyle gündeme gelen Kardashian’ın son zamanlardaki nadir eğlenceli haberlerinden biri oldu.
Kim Kardashian ve Kanye West'in geçtiğimiz günlerde basına sızdırılan boşanma belgeleri, ayrılık nedenlerini ortaya koymuştu. Kardashian’ın 2014’te evlendiği 43 yaşındaki West’e şubat ayı başında açtığı boşanma davasının nedeni olarak aralarında "uzlaşmaz farklılıklar" olduğunu gösterdiği ortaya çıkmıştı.
The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğrulamıştı. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtilmişti.
2,2 milyar dolarlık serveti olan çiftin bir mülk anlaşması yapma konusunda da ilerleme kaydettikleri iddia edilmişti.