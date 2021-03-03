Kim Kardashian kuaför koltuğunda uyuyakaldı

BOŞANMA NEDENLERİ SIZDIRILAN BELGELERDE

Bu, uzun zamandır Kanye West ile boşanma haberleriyle gündeme gelen Kardashian’ın son zamanlardaki nadir eğlenceli haberlerinden biri oldu.

Kim Kardashian ve Kanye West'in geçtiğimiz günlerde basına sızdırılan boşanma belgeleri, ayrılık nedenlerini ortaya koymuştu. Kardashian’ın 2014’te evlendiği 43 yaşındaki West’e şubat ayı başında açtığı boşanma davasının nedeni olarak aralarında "uzlaşmaz farklılıklar" olduğunu gösterdiği ortaya çıkmıştı.