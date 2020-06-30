Kim Kardashian milyarderler kulübüne girdi

ntv.com.tr 30.06.2020 - 07:26 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 07:48
1 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET
Amerikalı reality show yıldızı Kim Kardashian, KKW Beauty adlı güzellik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine sattı. 200 milyon dolarlık satış işlemi bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu satışla Kardashian'ın markasının değeri 1 milyar doları buldu.
Kardashian, ortaklığın, yaratıcı işler yapmasına ve ürünlerini küresel olarak satmasına yardımcı olacağını söyledi. Ünlü yıldız, yaptığı açıklamada, "Bu işbirliği, Coty'nin inanılmaz kaynaklarından yararlanırken ve ürünlerimi dünya çapında sunarken çok tutkulu olduğum yaratıcı öğelere odaklanmamı sağlayacak" dedi.
Kardashian, Coty şirketinin, KKW Beauty için cilt, saç ve tırnak ürünleri geliştirme konusunda 'genel sorumluluğa' da sahip olacağını belirtti.
"KIM'İN ETKİSİNDEN YARARLANACAĞIZ"
Coty şirketinin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Kim’in etkisi ve prestijli güzellikteki derin uzmanlığımızla birlikte bir güzellik güç merkezi kuracağız ve birlikte yeni güzellik kategorilerine gireceğiz" ifadesi kullanıldı.
COTY KYLIE JENNER'LA DA ORTAK
ABD merkezli kozmetik devi Coty, 2019'da Kylie Jenner'in sahibi olduğu Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51'ini 600 milyon dolara satın almıştı. Satın almanın açıklanmasının ardından Coty hisseleri yüzde 2.6 yükselmişti. Yapılan anlaşma kapsamında Kylie Jenner ve ekibinin üründen ve pazarlamadan sorumlu olmaya devam edeceği açıklanmıştı.
SAHTE MİLYARDER İDDİASI
Öte yandan Forbes dergisi, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner’ın servetinin kurmaca olduğunu ve aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini öne sürmüş, derginin iddialarına göre tüm gerçekler satıştan sonra ortaya çıkmıştı.
Son altı ay içinde Coty tarafından piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirlerin, aslında Jenner’ın söylediği rakamlarla tutmadığını ve Jenner’ın servetinin bir kurmaca üzerine olduğunu ortaya koyan Forbes'a Jenner'dan cevap gecikmedi. Jenner sosyal medyada şunları yazdı:
"Saygın olduğunu düşündüğüm yayında bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Benim güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim."