Kim Kardashian, müzikalde telefon kullanan Kanye West’i savundu
ntv.com.tr
Kim Kardashian, Broadway müzikali esnasında eşi Kanye West’in telefon kullandığı için seyirciden uyarı alması ve bunun üzerine “Görgüsüzlüğümüzden dolayı özür dilerim” açıklaması yapmasının ardından eşini savundu. Kardashian’ın savunması, Şener Şen’in meşhur Banker Bilo repliğini akıllara getirdi: Yaptı ama sorun bakalım neden...
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1Kim Kardashian, eşi Kanye West ile birlikte önceki gün gittikleri Broadway müzikali The Cher Show’da, eşinin telefon kullandığı için uyarı almasıyla ilgili açıklama yaptı.
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36 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, 41 yaşındaki rap şarkıcısı eşinin Jarrod Spector adlı seyirci tarafından Twitter üzerinden “telefon kullanmaması” için uyarılmasıyle ilgili eşini savundu.
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Kardashian, “Kanye kendini çok kötü hissetti. Ama o aslında şovun prodüksiyonunu çok beğendiği için not alıyordu” dedi.
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Kardashian’ın savunması, Şener Şen'in Banker Bilo filminde Bilo karakterini her kandırışı sonrası dillere pelesenk olan “Yaptım ama sor bakalım niye yaptım” adlı mazeret uydurma sözünü akıllara getirdi.
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The Cher Show’un açılış performansı esnasında, Jarrod Spector adlı bir seyirci West’e Twitter üzerinden mesaj göndererek telefon kullanmayı bırakmasını söylemişti.
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Spector, “Burada olman çok güzel. Ama başını telefondan kaldırırsan burada bir şovda olduğumuzu anlarsın. Bu açılış gecesi. Bizim için çok önemli. Çok teşekkürler” yazmıştı.
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Bunun üzerine West de “Cher’in enerjisi ve Sonny’nin ilişkisi, Kim ve bana el ele tutuşup ‘I got you babe’ şarkısını söyletti. Görgü kuralı noksanlığımızdan dolayı özür dilerim. Bu büyük eseri sahneye koyan enerjiniz için size minnettarız” ifadesini kullanmıştı.