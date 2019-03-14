Kim Kardashian Naomi Campbell'i taklit ediyor
ntv.com.tr
Kim Kardashian'ın dikkat çeken stilinin 90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell'in taklidi olduğu ortaya çıktı. İşte Campbell'in 90'lı yıllarda giydiği kıyafetlerin Kardashian versiyonları...
-
1Kim Kardashian 2018 Met Gala'ya, Versace'nin 1992 koleksiyonundan bu elbiseyle katıldı. Aynı elbiseyi Naomi Campbell 2004 yılında The Face filminde giymişti.
-
2BONUS: Aynı elbiseyi Kim Kardashian'dan önce ünlü şarkıcı Beyonce de 2011 yılında tercih etmişti.
-
3Versace'nin 2019 defilesine Kardashian, markanın 1997 sonbahar kış sezonundan bu elbiseyle katıldı. Campbell aynı elbiseyi 90'larda giymişti.
-
4Atelier Versace tasarımı elbiseyi Kardashian bu yıl The Cher Show'un galasında giydi. Oysa aynı kıyafeti Campbell 1998'de giymişti.
-
5Kardashian'nın geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafeti Campbell Alaïa’nin1991-1992 sonbahar kış defilesinde giymişti.
-
6Versace'nin 1996 sonbahar defilesinde Campbell bu kıyafetle dikkat çekmişti.
-
7Kardashian, önceki gün Chance The Rapper'ın düğününde benzer kıyafetle boy gösterdi.