Kim Kardashian: Onlar için rol model olmak istiyorum

02.03.2020 - 10:04
Kardashian konu hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Bu konudaki evrimim muhtemelen büyümenin, evlenmenin, çocuk sahibi olmanın ve hayatımın başladığım zamandan çok farklı olmasının bir kombinasyonu. Şimdi, kendime ve çocuklarıma karşı işimden çok daha büyük bir sorumluluğum var gibi hissediyorum ve çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum."
"Bu toplumda dört siyahi çocuk yetiştiriyorum ve sistemimiz siyah ve kahverengi insanlara karşı çok ayrımcı. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden geleni yapmak istiyorum... Davaları yakından incelemeye başlayana kadar sistem hakkında pek bir şey bilmiyordum ve ne kadar fazla şeyin yanlış olduğunu öğrendiğimde, gerçekten duramadım."