Kim Kardashian: Onlar için rol model olmak istiyorum

Kardashian konu hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Bu konudaki evrimim muhtemelen büyümenin, evlenmenin, çocuk sahibi olmanın ve hayatımın başladığım zamandan çok farklı olmasının bir kombinasyonu. Şimdi, kendime ve çocuklarıma karşı işimden çok daha büyük bir sorumluluğum var gibi hissediyorum ve çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum."





