Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı

Kim Kardashian, servetine servet katmaya devam ediyor. Sadece bir reality show yıldızı oluşuyla değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olması, daha da ötesi girişimci bir iş kadını olmasıyla para kazanan Kardashian, servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artırdı.