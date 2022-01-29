Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı

Sadece bir televizyon yıldızı olarak değil, girişimci bir iş kadını olarak da para kazanan Kim Kardashian, korse markası Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırdı.

Haberler - ntv.com.tr 29.01.2022 - 14:52

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı - 1

, servetine servet katmaya devam ediyor. Sadece bir reality show yıldızı oluşuyla değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olması, daha da ötesi girişimci bir iş kadını olmasıyla para kazanan Kardashian, servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artırdı.

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı - 2

41 yaşındaki Amerikalı yıldızın sahibi olduğu Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası, değerini iki katına çıkardı.

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı - 3

Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.  

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı - 4

Ocak 2022’de ünlü yıldızın serveti 1,8 milyar dolar olarak güncellendi.

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı - 5

Markanın 2021’deki satışları 275 milyon doları buldu ve marka, 2022’de 400 milyon doları bulmayı hedefliyor. Marka, gelecek yıllarda denizaşırı büyümeye odaklanacak.

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı - 6

Şimdilerde dört çocuğunun babası Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kardashian, KKW Beauty adında bir de kozmetik markasının sahibi.

Ünlü yıldız, 2021’de markanın yüzde 20’lik hissesini Coty Inc. şirketine 200 milyon dolara satmış, bu da servetini 1 milyar doların üzerine çıkarmasını sağlamıştı.

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