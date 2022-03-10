Kim Kardashian sevgilisi Pete Davidson hakkında ilk kez konuştu

Kim Kardashian, bir süredir birlikte olduğu komedyen sevgilisi Pete Davidson (28) ile ilgili sessizliğini ilk kez bozdu.

Daha önce yeni ilişkisi hakkında açıklama yapmayan 41 yaşındaki reality şov yıldızı, yeni başlayacak programında, sevgilisi Davidson ile ilgili açıklamalar yapacağını ve izleyicilerin daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söyledi.