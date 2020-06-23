Kim Kardashian sırrını açıkladı

Ünlü yıldız Kim Kardashian, dar elbiselerin içine nasıl girdiğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu.

23.06.2020 - 15:47

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Vücudu kadar giydiği iddialı elbiselerle de adından söz ettiren Kim Kardashian, dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını ortaya çıkaran bir paylaşım yaptı.


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Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini ekledi.


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Ünlü yıldız, görüntülerde bir aynanın karşısında özel bir korsenin nasıl göründüğünü çeşitli açılardan inceliyor.


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Eşi Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian, buna benzer bir korseyi geçen yılki MET Gala gecesinde giydiğini de belirtti.


Kim Kardashian sırrını açıkladı - 5
Kardashian'ın belinin vücuduna göre çok ince görünmesi, estetik operasyon mu geçirdi? sorusunu akıllara getirmişti.

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