Kim Kardashian sırrını açıkladı

Ünlü yıldız Kim Kardashian, dar elbiselerin içine nasıl girdiğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu.

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23.06.2020 - 15:47

Vücudu kadar giydiği iddialı elbiselerle de adından söz ettiren Kim Kardashian, dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını ortaya çıkaran bir paylaşım yaptı.







Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini ekledi.







Ünlü yıldız, görüntülerde bir aynanın karşısında özel bir korsenin nasıl göründüğünü çeşitli açılardan inceliyor.







Eşi Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian, buna benzer bir korseyi geçen yılki MET Gala gecesinde giydiğini de belirtti.







Kardashian'ın belinin vücuduna göre çok ince görünmesi, estetik operasyon mu geçirdi? sorusunu akıllara getirmişti.