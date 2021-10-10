ANNESİNİN SEVGİLİSİNE "ZENGİN AVCISI" DEDİ

Kardashian ayrıca annesi Kris Jenner’ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu “zengin kadın avcısı” olarak lanse etti. “Ama gerçekten gurur duyduğum tek şey, kimsenin bana zengin koca avısı diyememesi” diyen Kardashian, “Dürüst olmak gerekirse, zengin avcısının nasıl biri olduğundan bile emin değilim. Bu yüzden annemin erkek arkadaşı Corey'e sordum" şeklinde konuştu.