Kim Kardashian soygundan sonra ilk kez Paris'te

Paris seyahati öncesi Keeping Up With The Kardashians programında “Paris’te çok fazla özel anım var” diyen Kardashian, “Bu seyahatin Paris’le ilgili tüm sihirli şeyleri hatırlamaya başlamam için iyi olacağını umuyorum. Kanye ve ben oraya aşığız” ifadesini kullandı.