Kim Kardashian tacizci için üç yıl uzaklaştırma kararı aldırdı

ntv.com.tr 25.06.2021 - 07:11
Kim Kardashian, kendisini aylardır takip ettiği öğrenilen tacizci için mahkemeden üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarttı. 40 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci için, Charles Peter Zelenoff adlı kişiye karşı geçici koruma emri verildi. Söz konusu tacizcinin, Kardashian’ın Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesindeki evine girmeye teşebbüs ettiği öğrenildi.
BEŞ YIL İSTEDİ, ÜÇ YIL VERDİLER
TMZ’nin haberine göre, Kardashian, 23 Haziran'daki bir duruşmaya sesli arama yoluyla katıldı ve ünlü yıldızın avukatları beş yıllık bir yasaklama emri aldırmak için uğraştı. Ancak tacizci için üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, tacizcinin Kardashian’ı doğrudan tehdit etmediği görüşüne vardı. Bu karar, Kardashian’ın geçen ay açtığı geçici yasaklama emri davasının bir uzantısı niteliğinde.
Geçen hafta da Kardashian, kendisine ertesi gün hapı ile elmas görünümlü nişan yüzüğü gönderen bir tacizciye karşı yasal hakkını kullanmıştı. Kardashian’ın Calabasas’taki malikanesine gelen ve içeriye girmekte ısrar eden kişiyi kapıdaki güvenlik görevlileri etkisiz hale getirerek polise teslim etmişti. Kardashian’ın iddiasına göre, bu tacizci daha önce de defalarca kapısına dayanmıştı.
KENDALL JENNER DA TACİZCİLERLE UĞRAŞIYOR
Kim Kardashian, tacizcilerle başı dertte olan tek aile üyesi değil. Kardeşi Kendall Jenner da son aylarda bir dizi hırsızlık girişimiyle uğraşmak zorunda kalmıştı. 23 yaşındaki bir adamın bu ayın başlarında modelin evinde yakalandığı öğrenilmişti.
OLAYLAR ÜST ÜSTE GELDİ
Mart ayında da bir kişi Kendall Jenner’ı öldürdükten sonra kendini öldüreceğini söylemiş, ünlü model de bu tehdit üzerine polise başvurmuştu. Bu kişiye karşı uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. Olayın ünlü yıldızda şiddetli duygusal stres ve endişeye neden olduğu belirtilmişti.
Nisan ayında da ayrı bir olayda, Shaquan King adlı 27 yaşındaki bir adama mahkemeden, beş yıl boyunca Jenner’dan 30 metreden fazla uzak durması emri çıkarıldı.