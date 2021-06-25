Kim Kardashian tacizci için üç yıl uzaklaştırma kararı aldırdı

OLAYLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Mart ayında da bir kişi Kendall Jenner’ı öldürdükten sonra kendini öldüreceğini söylemiş, ünlü model de bu tehdit üzerine polise başvurmuştu. Bu kişiye karşı uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. Olayın ünlü yıldızda şiddetli duygusal stres ve endişeye neden olduğu belirtilmişti.

Nisan ayında da ayrı bir olayda, Shaquan King adlı 27 yaşındaki bir adama mahkemeden, beş yıl boyunca Jenner’dan 30 metreden fazla uzak durması emri çıkarıldı.