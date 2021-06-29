Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları için Amerikalı sporcuların kıyafetlerini tasarladı

OLİMPİK SOYAĞACI

40 yaşındaki reality show yıldızı, önce Olimpiyatlarla olan bağlarını ve hayatının büyük bir parçası olarak oyunlarla nasıl büyüdüğünü anlattı. Olimpiyatlarda rekabet eden ve kazanan eski atlet olan üvey babası Caitlyn Jenner'a teşekkür etti. Kardashian, zaten bir Olimpik soyağacına sahip olduğunu belirtti.