Kim Kardashian vasiyetini açıkladı
Bakımlı görünümüyle tanınan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ölüm döşeğindeyken bile makyajlı olmak istediğini söyledi.
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Kim Kardashian vasiyetini açıkladı. Amerikan Elle dergisine röportaj veren Kardashian, ölürken bile güzel görünmek istediğini söyledi.
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36 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı “Çok hasta olsam, yatağa mahkum olsam ve kendimi ifade edemesem bile saçlarımın tırnaklarımın ve makyajımın kusursuz olmasını istiyorum. Mümkün olduğunca iyi görünmek istiyorum” dedi.
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Elle Dergisi'nin Nisan sayısına kapak olan Kardashian, mutluluğunu sosyal medya hesabından “Amerika Elle'e ilk kapak oluşum” notuyla paylaşmıştı.
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15 Ocak’ta taşıyıcı anneden doğan üçüncü çocuğu Chicago’yu kucağına alan Kardashian, dördüncü çocuğu düşünmediğini söyledi.
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“Hamile olmaktan nefret ediyorum” diyen Kardashian, “Fakat nefret ettiğim kadar keşke kendi hamile kalabilseydim de diyorum. Başlarda kontrol çok zor. Bir kere başlayınca harika bir deneyim. Taşıyıcı anneyi herkese taviye ediyorum” şeklinde konuştu.