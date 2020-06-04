Kim Kardashian ve Kanye West aynı evde farklı hayatlar yaşıyor

Kim Kardashian ve Kanye West üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir boşanacakları iddia edilen çiftin karantina sürecinde aynı evde farklı hayatlar yaşadığı iddia edildi.

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04.06.2020 - 14:29

Ünlü çift, sosyal izolasyon sırasında dört çocuklarıyla birlikte aynı evin içinde zaman geçirdiler ama birbirlerini çok nadir zamanlarda görebildiler. Neredeyse birbirleriyle göz göze bile gelmediler.

US Weekly'ye konuşan çifte yakın bir kaynak bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Kim, durmadan çalışıyor ve kendi işlerini yapıyor. Kim genellikle sabah erken kalkıyor ve egzersiz yapıyor. Ardından da çocukları ve işleriyle ilgileniyor."





Ancak aynı kaynak Kanye West'in ise sosyal izolasyon döneminde daha farklı bir hayat yaşadığını ileri sürdü: "Kanye'nin ise Kim gibi belirli bir rutini yok. Sabahları Kim'den daha geç saatte kalkıyor."

Son dönemde ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, eskisi kadar iyi geçinemedikleri ileri sürülüyordu.

Bu iddialara rağmen Kardashian, geçen hafta altıncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabı üzerinden de kutlamıştı.