Kim Kardashian ve Kanye West boşanmayı beklemeye aldı

Mirror gazetesinin haberine göre, ikiliye yakın kaynaklar, Kardashian ve West’in boşanmayı hızlandırmak için acele etmediklerini belirtti.

Bir kaynak, Kardashian ve West’in ayrı kalmalarının onları birbirlerine yakınlaştırdığını söylerken, bir başka kaynak, “Kim ve Kanye ayrılar ama boşanmak için telaşlı değiller. Onlar için en önemli şey çocukları” diye konuştu.