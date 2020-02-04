Kim Kardashian ve Kanye West’in 20 milyon dolarlık malikanesi

İki havuzu olan eve büyük bir havuz eklendi. Dergiye verdikleri röportajda, Kanye West eşi Kim Kardashian’a, “Havuzu en son ne zaman kullandın?” diye sorunca, Kardashian, “Aslında hiç kullanmadım” yanıtını verdi. Bunun üzerine West, şaşkınlığını, “Ne?” diyerek dile getirdi. Kardashian da, “Evet. Buna inanabiliyor musun? Ama havuzumu seviyorum” diye karşılık verdi.