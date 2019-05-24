Kim Kardashian ve kardeşlerinin gençlik/çocukluk fotoğrafları
Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların nostaljik fotoğrafları ortaya çıktı. People dergisi, Kim Kardashian ve kardeşlerinin çocukluk ve gençlik fotoğraflarını bir araya getirdi.
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People dergisi, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ve ailesinin eski fotoğraflarını yayınladı.
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Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian
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Khloe Kardashian ile bebek Kendall Jenner
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Kim Kardashian
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Forbes'a göre 2018'de en genç milyarder olan Kylie Jenner'ın çocukluğu
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Kardashian-Jenner Ailesi
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Kylie Jenner (sağdaki) ve eskiden en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods
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Kim Kardashian 11 yaşındayken
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Rob Kardashian ve Kylie Jenner
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Kardashian/Jenner Kardeşler
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Kim Kardashian 12 yaşındayken
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Kim ve Rob Kardashian
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Kim Kardashian (1992)
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Kim Kardaahian ile Kourtney Kardashian, Jenner kardeşleri babası Bruce Jenner ile bir reklam çekiminde. (Bruce Jenner daha sonra cinsiyet değiştirerek Caitlyn Jenner oldu)