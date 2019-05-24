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Kim Kardashian ve kardeşlerinin gençlik/çocukluk fotoğrafları

Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların nostaljik fotoğrafları ortaya çıktı. People dergisi, Kim Kardashian ve kardeşlerinin çocukluk ve gençlik fotoğraflarını bir araya getirdi.

  • 1

    People dergisi, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ve ailesinin eski fotoğraflarını yayınladı.
  • 2

    Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian
  • 3

    Khloe Kardashian ile bebek Kendall Jenner
  • 4

    Kim Kardashian
  • 5

    Forbes'a göre 2018'de en genç milyarder olan Kylie Jenner'ın çocukluğu
  • 6

    Kardashian-Jenner Ailesi
  • 7

    Kylie Jenner (sağdaki) ve eskiden en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods
  • 8

    Kim Kardashian 11 yaşındayken
  • 9

    Rob Kardashian ve Kylie Jenner
  • 10

    Kardashian/Jenner Kardeşler
  • 11

    Kim Kardashian 12 yaşındayken
  • 12

    Kim ve Rob Kardashian
  • 13

    Kim Kardashian (1992)
  • 14

    Kim Kardaahian ile Kourtney Kardashian, Jenner kardeşleri babası Bruce Jenner ile bir reklam çekiminde. (Bruce Jenner daha sonra cinsiyet değiştirerek Caitlyn Jenner oldu)
  • 15

    Kendall ve Kylie Jenner
  • 16

    Kardashian/Jenner Ailesi
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