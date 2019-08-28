Kim Kardashian Vogue Arabistan’ın kapağında
ntv.com.tr
ABD’li reality şov yıldızı ve kozmetik markası kurucusu Kim Kardashian, Vogue Arabistan için kapak pozu verdi.
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Kim Kardashian, Vogue Arabistan’ın Eylül 2019 sayısına kapak oldu.
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Kardashian, bu yılki Met Gala’da giydiği kıyafetin arkasındaki isim olan Fransız tasarımcı Manfred Thierry Mugler’in kıyafetlerini giydi.
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Mugler aynı zamanda dergi çekiminin sanat yönetimini de üstlendi. Fotoğrafları Txema Yeste çekti.
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Dergide yer alan fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan 38 yaşındaki reality şov yıldızı, derginin üç farklı kapakla çıktığını duyurdu.
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Kardashian, “Tekrar Manfred Thierry Mugler ile çalışma bir hayalin gerçek olmasıydı” ifadesini kullandı.
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Dergi için rap şarkıcısı eşi Kanye West’le röportaj yaptığını da dile getiren Kardashian, “Kanye ile röportaj yapmak çok eğlenceliydi. California’nın uzağındaki çölde yaptığımız çekim ve her şey birlikte sihir gibiydi” dedi.
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İşte Kardashian’ın Vogue Arabistan fotoğrafları...
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