Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu

YORUMU DA KASET KADAR SES GETİRDİ

Kardashian, programın ilk bölümünde, kasetle ilgili yorum yapmış, kardeşi Kourtney Kardashian’ın kendisine neden böyle bir video çekimi fikrine onay verdiğini sorması üzerine, “Çünkü azgındım ve öyle hissettim” cevabını vermişti. Bu yorum da o dönemde en az kaset kadar ses getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times’a konuşan Kardashian, “Yapımcılar açısından düşününce buna bayıldıklarından eminim. Herkesin bildiği bir meselenin konuşulmasını isterler” dedi.