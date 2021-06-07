Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu

ntv.com.tr 07.06.2021 - 09:29 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 15:42
Kim Kardashian, yıllar önce internete sızdırılan seks kasedi ve reality show programında onun hakkında konuşmasıyla ilgili yorum yaptı. Kardashian, yatak odası videosu hakkında konuşmasının, durumun üstesinden gelmesine yardım ettiğini söyledi.
KASET, ÇEKİLDİKTEN 5 YIL SONRA SIZDIRILMIŞTI
40 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, o dönemki erkek arkadaşı Ray J ile 2002’de bir kaset çekmiş, kaset 2007’de internete sızdırılmıştı.
Kaset skandalının patladığı dönemde Kardashian ve ailesi, kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı reality diziye başlamak üzereydi.
YORUMU DA KASET KADAR SES GETİRDİ
Kardashian, programın ilk bölümünde, kasetle ilgili yorum yapmış, kardeşi Kourtney Kardashian’ın kendisine neden böyle bir video çekimi fikrine onay verdiğini sorması üzerine, “Çünkü azgındım ve öyle hissettim” cevabını vermişti. Bu yorum da o dönemde en az kaset kadar ses getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times’a konuşan Kardashian, “Yapımcılar açısından düşününce buna bayıldıklarından eminim. Herkesin bildiği bir meselenin konuşulmasını isterler” dedi.
"NE YAPTIYSAM PAYLAŞMAK İSTEDİM"
Kardashian şunları anlattı:
“Bazen, ‘Tamam bununla başa çıkmam ve bunu halletmem gerektiğini biliyorum. Birileri bana soracak, ben de bunu yapabilirim’ diyordum kendime. Meseleleri halının altına süpürmektense programda konuşmak, bir şeylerin üstesinden gelmeye yardımcı oldu. Günün sonunda her zaman açık ve dürüsttüm, ne yaptıysam paylaşmak istedim. Gizli tutmayacaktım.”
Reality show’un yapımcısı Farnaz Farjam da programda seks kasedinden bahsetme mevzusuna dair yorum yaptı.
Farjam, Kardashian’ın başlarda konu hakkında konuşmak istemediğini ama daha sonra fikrini değiştirdiğini söyledi. Farjam, “Kim, tüm konuların kaset etrafında dönmesinden nefret ediyordu. Hepimiz 'Bu aile etrafındaki tüm tartışmalara sahip çıkmalıyız' mevzusu hakkında konuştuk ve ilk bölüme hevesle başladık. Seyirci, gazete manşetlerinde yer alandan çok daha fazlasını bilmek istiyordu” diye konuştu.
Reality show programının 2007’de yayınlanan ilk bölümünde, Kim Kardashian şarkıcı sevgilisiyle birlikte olduğu dönemde çektikleri yatak odası videosu hakkında konuşmuş, videoyu kendi isteğiyle çektiğini söylemişti.
20 sezon süren reality show programı, yakında sona eriyor. Kardashian/Jenner Ailesi, geçen eylül ayında, 14 yılın ardından 20’nci sezonun son sezon olacağını duyurmuştu. Programın finali bu yıl içinde yapılacak.