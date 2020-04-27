Kim Kardashian'a '1915' paylaşımı tepkisi

Ermeni asıllı ABD'li reality show ünlüsü Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı ‘1915 olayları’ ile ilgili paylaşım nedeniyle tepki çekti. Kardashian’ın ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını yansıttığı paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki yorumlarının yağmasına neden oldu.