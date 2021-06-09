Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz

Evine girmeye çalışan bir kişiye karşı korunma ve uzaklaştırma kararı aldıran Kim Kardashian’ın başı şimdi de kendisine paket gönderen bir tacizciyle dertte. Bir süredir Kardashian’ı internet üzerinden taciz ettiği öğrenilen kişinin, ünlü yıldıza elmas yüzük ve ertesi gün hapı gönderdiği belirtildi.

ntv.com.tr 09.06.2021 - 10:03

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 1

Kim Kardashian’ın başı, yeni bir tacizciyle dertte. 40 yaşındaki reality show yıldızına bir erkek tarafından elmas yüzük ve ertesi gün hapı gönderildiği öğrenildi. Kardashian’ın avukatları, ünlü yıldızın evine yüzük ve ertesi gün hapı gönderen kişinin geçmişte evine zorla giren kişi olmasından şüphelendi.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 2

YÜZÜK VE HAP GÖNDERDİ

Kardashian’a 3 Haziran’da gönderilen paket, güvenlik ekibi tarafından alındı. Paketten çıkan yüzüğün gerçek elmas olup olmadığı henüz bilinmiyor. Gönderilen ilaç, korunmasız cinsel ilişkiye girildiğinde hamilelik ihtimaline karşı kullanılan bir çeşit doğum kontrol hapı. 

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 3

EVİNE GELMİŞTİ

Kardashian’ın hukuk ekibi, eşyaları gönderen kişinin, ocak ve şubat aylarında Kardashian’ın kapısına gelen kişi olduğunu düşünüyor.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 4

SAHTE EVLİLİK CÜZDANI GÖNDERDİ

Gelen takıntılı kişi, Kardashian’ı akşam yemeğine götürmek istediğini söylemişti.

TMZ’nin haberine göre, bu kişi, Kardashian’ı, kendisinin hazırladığı, Kardashian ile evlendiğini gösteren evlilik cüzdanını internet üzerinden göndererek de rahatsız etti.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 5

Kardashian’ın hukuk ekibi şüphelendikleri bu kişinin soruşturulmasını talep etti.

Tacizcinin tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı da belirtildi.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 6

KORUNMA TALEP ETTİ

Kardashian’ı korkutan taciz olayı, evine zorla girmeye çalışan ve kendisini aylarca taciz ettiğini ileri sürdüğü bir başka kişiye karşı korunma talep etmesinden kısa bir süre sonrasına denk geldi.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 7

Charles Peter Zelenoff adlı 32 yaşındaki kişinin yakın zamanda darp suçundan iki kez mahkumiyeti var ve mahkeme belgelerinde Kardashian onu 'takipçi' olarak adlandırdı.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 8

Yargıç, Kardashian’a mayıs ayında geçici koruma ve Zelenoff’a da uzaklaştırma verdi.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 9

KARDASHIAN "KORKTUM" DEDİ

Mahkeme belgelerine göre Zelenoff, Kardashian’ın evine girmeye çalışmadığını, sadece evinin dışında video çekimi yapmak istediğini söyledi. Kardashian ise adresini vermemesine rağmen bu kişinin evini bulabilmesinden dolayı korktuğunu belirtti.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 10
Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz - 11

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