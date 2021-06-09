Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz

ntv.com.tr 09.06.2021 - 10:03
Kim Kardashian’ın başı, yeni bir tacizciyle dertte. 40 yaşındaki reality show yıldızına bir erkek tarafından elmas yüzük ve ertesi gün hapı gönderildiği öğrenildi. Kardashian’ın avukatları, ünlü yıldızın evine yüzük ve ertesi gün hapı gönderen kişinin geçmişte evine zorla giren kişi olmasından şüphelendi.
YÜZÜK VE HAP GÖNDERDİ
Kardashian’a 3 Haziran’da gönderilen paket, güvenlik ekibi tarafından alındı. Paketten çıkan yüzüğün gerçek elmas olup olmadığı henüz bilinmiyor. Gönderilen ilaç, korunmasız cinsel ilişkiye girildiğinde hamilelik ihtimaline karşı kullanılan bir çeşit doğum kontrol hapı.
EVİNE GELMİŞTİ
Kardashian’ın hukuk ekibi, eşyaları gönderen kişinin, ocak ve şubat aylarında Kardashian’ın kapısına gelen kişi olduğunu düşünüyor.
SAHTE EVLİLİK CÜZDANI GÖNDERDİ
Gelen takıntılı kişi, Kardashian’ı akşam yemeğine götürmek istediğini söylemişti.
TMZ’nin haberine göre, bu kişi, Kardashian’ı, kendisinin hazırladığı, Kardashian ile evlendiğini gösteren evlilik cüzdanını internet üzerinden göndererek de rahatsız etti.
Kardashian’ın hukuk ekibi şüphelendikleri bu kişinin soruşturulmasını talep etti.
Tacizcinin tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı da belirtildi.
KORUNMA TALEP ETTİ
Kardashian’ı korkutan taciz olayı, evine zorla girmeye çalışan ve kendisini aylarca taciz ettiğini ileri sürdüğü bir başka kişiye karşı korunma talep etmesinden kısa bir süre sonrasına denk geldi.
Charles Peter Zelenoff adlı 32 yaşındaki kişinin yakın zamanda darp suçundan iki kez mahkumiyeti var ve mahkeme belgelerinde Kardashian onu 'takipçi' olarak adlandırdı.
Yargıç, Kardashian’a mayıs ayında geçici koruma ve Zelenoff’a da uzaklaştırma verdi.
KARDASHIAN "KORKTUM" DEDİ
Mahkeme belgelerine göre Zelenoff, Kardashian’ın evine girmeye çalışmadığını, sadece evinin dışında video çekimi yapmak istediğini söyledi. Kardashian ise adresini vermemesine rağmen bu kişinin evini bulabilmesinden dolayı korktuğunu belirtti.