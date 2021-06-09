Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz

KARDASHIAN "KORKTUM" DEDİ

Mahkeme belgelerine göre Zelenoff, Kardashian’ın evine girmeye çalışmadığını, sadece evinin dışında video çekimi yapmak istediğini söyledi. Kardashian ise adresini vermemesine rağmen bu kişinin evini bulabilmesinden dolayı korktuğunu belirtti.