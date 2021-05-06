Kim Kardashian'a tarihi eser kaçakçılığı suçlaması

Kim Kardashian’ın başı, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla dertte. Kardashian, 'yağmalandığı, kaçırıldığı ve İtalya'dan yasadışı bir şekilde ihraç edildiği' gerekçesiyle 2016 yılında gümrük yetkilileri tarafından ele geçirilen 750 bin dolarlık bir tarihi eser sevkiyatına karışmakla suçlandı. Kardashian, sevkiyatın parçası olan Antik Roma heykelinden haberdar olduğu iddiasını yalanladı.