Kim Kardashian'dan 1 milyon dolar (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

Kylie Jenner

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsle mücadele için elini cebine attı. ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışladı.

Jenner’ın da doktoru olan Jinekolog Dr. Thaïs Aliabadi, bağışı Instagram paylaşımıyla doğrulayarak, “Konuşamıyorum, gözlerim doldu ve kalbim minnetle dolu. Dünyaya cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske dileğimi iletmiştim, bugün dileğim gerçek oldu. Hastalarımdan biri, Yaşayan Melek ilk cevap veren kişi olarak 1 milyon dolar bağışlayıp binlerce maske, yüz siperi ve diğer koruyucu malzemeleri edinmemizi sağladı. Bir doktor olarak hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim” ifadelerini kullandı.

Doktor ayrıca, “Kalbimizin her noktasından teşekkürler Kylie Jenner. Benim kahramanımsın. Bu cömert bağış pek çok hayatı kurtarmaya yardım edecek. Dünyamız sen içinde olduğun için daha iyi bir yer. Seni çok seviyorum. 1 milyon kez teşekkürler” diye yazdı.