Kim Kardashian'dan Azerbaycan'a: Sivilleri hedef aldılar

Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptığı 1915 olayları paylaşımının tepki görmesinin ardından bu kez Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine saldırı girişimini savunarak, "Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan’ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor" dedi.

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17.07.2020 - 17:26

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Çatışmalarda şimdiye kadar Azeri ordusu 1'i tümgeneral 7 kayıp verdi. Olayın ardından Kim Kardashian sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Ermeni arkadaşlarımın yanında duruyorum" mesajı verdi.

Kardashian mesajında şu ifadeleri kullandı: "Devam eden küresel salgına rağmen, Azerbaycan BM’nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik küresel ateşkes talebini ihlal etti."







"Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan’ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor."







"Bu arada, ABD'nin Azerbaycan'ın Ermenistan ve Artsakh'a karşı kullanacak askeri yardıma izin vermemesini sağlamak için önümüzdeki hafta Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda kongre kararları oylanacak."







"Uluslararası toplumun, gerilim gereksiz tırmanmasını ve ölümleri önlemek için bu tür siyasi ve diplomatik önlemlere dikkat etmesi ve müdahale etmesi gerekiyor."







"Ermeni arkadaşlarımın yanında duruyor ve ülkenin sınırındaki son gerilimlerden etkilenenler için dua ediyorum."







"Zaten çok zor olan bu salgın sırasında bu provoke edilmemiş saldırılar için barışçıl bir çözüm bekliyorum."

"Lütfen Senatör ve Temsilcilerinize Ermenistan'ı desteklemeleri için çağrıda bulunun"