Kim Kardashian'dan dördüncü çocuk açıklaması
Ocak ayında üçüncü çocuğu Chicago'yu taşıyıcı anne ile sahip olan Kim Kardashian, ilginç açıklamalarda bulundu. Amerikalı reality şov yıldızı "Hep dört çocuğum olsun isterdim. Şimdilik evim yeterince kalabalık. İleride ne olur bilemem" dedi.
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15 Ocak’ta üçüncü çocuğu Chicago’ya kavuşan Kim Kardashian, taşıyını anneye kurallar koyduğunu itiraf etti. "Direkt olarak ona donut ve dondurma yemek istiyorsan hemen git" dedim.
Elle dergesinin ABD edisyonuna kapak olan Kardashian şunları söyledi:
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2"Saint'i dünyaya getirirken plesanta içeride sıkışmıştı. Chicago'yu sağlığım açısından kendim doğuramazdım. Ama o biyolojik olarak tamamen Kanye ile benim çocuğum"
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3"Hep dört çocuğum olsun isterdim. Şimdilik evim yeterince kalabalık. İleride ne olur bilemem."
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4"Çocuklarımın her şeyiyle kendim ilgileniyorum."
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5"Temizlik takıntım var. Evimre her yer temiz olmalı. Dağınıklığa ve gürültüye tahammülüm yok"