Kim Kardashian’dan Greta Thunberg’e akşam yemeği daveti

Birlemiş Milletler İklim Zirvesi’nde yaptığı etkili konuşmayla tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen İsveçli iklim aktivisti, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" demişti.