Kim Kardashian'dan Kylie Jenner'ın büyük şirket satışına yorum: Onunla gurur duyuyorum

Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder olduğu ilan edilen Kylie Jenner, kozmetik markası Kylie Cosmetics'in çoğunluk hissesini 600 milyon dolara ABD merkezli kozmetik devi Coty'e satmasıyla gündemde.
Bu satış haberinin ardından gözler, Kardashian/Jenner kardeşlere çevrilerek verecekleri tepki beklenmişti. Ancak özellikle ailenin en meşhur ablası Kim Kardashian’ın bu dev satış hakkında sosyal medyada herhangi bir yorumda bulunmaması, kardeşler arasında kıskançlık olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Kardashian, “Kardeşimle gurur duyuyorum” açıklaması yaparak kıskançlık söylentilerini bitirdi.
Kardashian, “Pek çok şirket teklif veriyordu ve markasını satın almak istiyordu. Kylie, şirketinin yarısını satma kararını yaklaşık bir yıl önce vermişti ve bunu yapmak istiyordu” şeklinde konuştu.
39 yaşındaki reality show yıldızı, “20’li yaşlarının başında bir iş kurup başarıya ulaşması ve bunu da sevdiği bir alanda yapıyor olması ilham verici ve harika bir şey. Onunla gurur duyuyorum” diye ekledi.
Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan Kylie Jenner; Clairol, CoverGirl, Max Factor, OPI, Rimmel ve Sally Hansen markalarını içeren Coty şirketine Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51'ini 600 milyon dolara sattı.
Makyaj işinde Kardashian/Jenner ailesinin tek söz sahibi ismi Kylie Jenner değil. Kim Kardashian da KKW Beauty markası altında kozmetik ürünler çıkarıyor. Markasının 2018’deki cirosu 100 milyon dolara ulaştı.