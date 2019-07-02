Kim Kardashian'dan tepkiler sonrası geri adım

1 Kim Kardashian'ın "Kimono Intimates" markası, 15. yüzyıla dayanan geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya'da tepki çekmişti.







2 Yeni korselerin adından hoşlanmayan birçok kişi Twitter'da görüşlerini #KimOhNo (Kim Hayır Olamaz) etiketiyle paylaşmıştı.







3 Korse markasının ismi nedeniyle özellikle Japon kadınların tepkisiyle karşılaşan Kardashian, övgü için bu ismi seçtiğini ve değişiklik yapma planı olmadığını söylemesinin ardıdan kararını değiştirdi.







4 Ünlü yıldız Instagram hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum" diyerek, korselerini yeni bir marka adı altında piyasaya süreceğini açıkladı.







5 Kardashian açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Korselerimin ismini açıkladığımda, en iyi duygularımla bunu yaptım. Markalarım ve ürünlerimin özünde, kapsayıcılık ve çeşitlilik var ve iyice düşündükten sonra korse markamı yeni bir isim altında piyasaya süreceğim. Yakında yeniden görüşmek üzere. Anlayışınız ve desteğiniz için her zaman müteşekkirim."





