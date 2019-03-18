Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki kızı North yine makyajlı
ntv.com.tr
Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki kızı North, dün katıldığı kilise etkinliğinde de makyajlı haliyle görüldü. Daha önce pek çok kez makyajlı ve abartılı kıyafetlerle görülen North'un yaşından büyük görüntüsüne Kardashian'ın takipçileri sosyal medyadan tepki gösterdi.
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Rap şarkıcısı Kanye West dün Los Angeles’ta kilise konseri verdi. Kim Kardashian, etkinliğe çocuklarını da alarak gitti.
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Konserin en dikkat çeken ismi Kardashian-West çiftinin en büyük çocukları North oldu.
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Annesi Kim Kardashian’la bir örnek olarak simsiyah giyinen beş yaşındaki North, makyajlı hali ve özellikle siyah rujlu görüntüsüyle ilgi odağı oldu.
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Kardashian, kızının konserdeki görüntüsünü, özellikle de babası Kanye West ile birlikte şarkı söylemesini Instagram hesabından paylaştı.
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Küçük North’un yaşından büyük görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. North’un daha küçük yaşlarında da ona ruj sürüp fotoğraflarını paylaşan Kardashian’a eleştiri yağdırılıyordu. Ancak Kardashian, tepkilere aldırış etmedi.
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North geçtiğimiz aylarda ilk kez tek başına dergiye kapak pozu vermesiyle gündeme gelmişti. Küçük moda ikonu olarak lanse edilen North West, WWD dergisinin Şubat 2019 güzellik özel sayısına kapak olmuştu.
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North’un makyaj ve gösterişli kıyafetlerle poz vermesi tartışma yaratmış, Kardashian, kızının daima moda ve makyaja ilgisi olduğunu ve bunun kendi seçimi olduğunu söylemişti.
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Moda ve makyaja olan ilgisiyle bilinen küçük North için, WWD, “Onun belirgin moda algısı yaşını gölgeliyor. North farkında olsa da olmasa da moda ve güzelliğe ilgi duyan ve tarz sahibi bir neslin ön saflarında yer alıyor. Alfa denilen, yeni bir başlangıç anlamına gelen bu yaş grubu, dünyanın gördüğü hiçbir şeye benzemiyor” ifadesini kullanmıştı.
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9İşte küçük North'un kilise konseri etkinliğinden yansıyan görüntüleri...
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