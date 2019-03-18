Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki kızı North yine makyajlı

Moda ve makyaja olan ilgisiyle bilinen küçük North için, WWD, “Onun belirgin moda algısı yaşını gölgeliyor. North farkında olsa da olmasa da moda ve güzelliğe ilgi duyan ve tarz sahibi bir neslin ön saflarında yer alıyor. Alfa denilen, yeni bir başlangıç ​​anlamına gelen bu yaş grubu, dünyanın gördüğü hiçbir şeye benzemiyor” ifadesini kullanmıştı.