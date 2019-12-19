Kim Kardashian’ın 60 bin dolarlık timsah derisi kıyafeti

"MODA TUTKUM ANNEMDEN"

Kardashian’ın moda tutkusu, annesi Kris Jenner’in gardırobu sayesinde çok küçük yaşlarda başladı. Ünlü yıldız, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda, “16 yaşındayken annemin gardırobuna hayrandım. Her zaman Mugler, Alaïa, Versace, Chanel marka kıyafetler vardı. En iyi gardırop annemindi. O daima çok cömertti, kıyafetlerini bizimle paylaşırdı. Her zaman onun Alaïa elbiselerini giymeyi sevdim” demişti.