Kim Kardashian’ın 60 bin dolarlık timsah derisi kıyafeti

The Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programının ünlü yıldızı Kim Kardashian, giydikleri ve lüks harcamalarıyla her zaman adından söz ettiriyor.
350 milyon dolarlık servete sahip olan 39 yaşındaki ABD’li yıldız, söz konusu olan stil ise, deyim yerindeyse paraya acımıyor.
Bu hafta Los Angeles’ta arkadaşlarıyla birlikte The Blind Dragon adlı mekanda karaoke eğlencesine katılan Kardashian, binlerce dolar ödediği bir kıyafeti giymeyi tercih etti. Roberto Cavalli’nin 2000’li yıllar koleksiyonundan, tamamen timsah derisinden yapılma bir üst giydi. Korse şeklindeki üstün değeri 60 bin dolar. Kardashian, stilini mini deri etek ve 785 dolarlık Manolo Blahnik ayakkabılarla tamamladı.
Kardashian’ın moda tutkusu, annesi Kris Jenner’in gardırobu sayesinde çok küçük yaşlarda başladı. Ünlü yıldız, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda, “16 yaşındayken annemin gardırobuna hayrandım. Her zaman Mugler, Alaïa, Versace, Chanel marka kıyafetler vardı. En iyi gardırop annemindi. O daima çok cömertti, kıyafetlerini bizimle paylaşırdı. Her zaman onun Alaïa elbiselerini giymeyi sevdim” demişti.
Kardashian, stilinin eşi Kanye West’ten sonra değiştiğini söyleyerek, “Kanye ile tanıştığımda beni Paris’e götürerek bazı kişilerle tanıştırdı. İlk tanıştıklarım, tasarımcılar Riccardo Tisci ve Alber Elbaz oldu” demişti. Kardashian ayrıca, “Tüm ilhamımı kocamdan alıyorum. Hayatımı kolaylaştırıyor” ifadesini kullanmıştı.