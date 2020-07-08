Kim Kardashian'ın first lady olma ihtimali tartışılıyor

08.07.2020 - 06:41
Kim Kardashian’ın eşi, rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanı olmak için yarışa gireceğini duyurdu ancak aday olmak için harekete geçmedi. West, pek çok eyalette adaylık başvuru tarihlerini kaçırsa da elini çabuk tutarsa başka eyaletlerden başvuru yapabilecek durumda. Ancak önünde binlerce imza toplama sınavı da var. Buna rağmen tartışılan kişi Kim Kardashian olmaya başladı.
Sosyal medya kullanıcıları Kanye West seçimleri kazanırsa, Amerikalı magazin yıldızının nasıl bir first lady olacağına yönelik fikirler ortaya koydu. Haberin duyulması ile birlikte birçok sosyal medya kullanıcısı Kardashian'ın first lady olma ihtimaline pek sıcak bakmıyor ve magazin yıldızı için çok sayıda yorum yaptı.
Bir takipçi West, ABD başkanı seçilirse ve aile Beyaz Saray'a taşınırsa, Kardashian'ların kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up Whit the Kardashian adlı programın burada çekilebileceğini öne sürdü.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kanye West, Kim Kardashian'ı first lady yapabilecek bir yarışa giriyor. Bu ülkeden gitmek istiyorum, şaka değil" yorumu yaptı.
Görüşlerini dile getirenlerden biri de, "Aman Tanrım! Biz de bundan sonra Keeping Up With The Kardashians'ın Beyaz Saray bölümlerini izleyeceğiz" şeklinde paylaşım yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer Kim Kardashian'ı first lady yaparsanız sizi hiç affetmeyeceğim" diye yazdı.