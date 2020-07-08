Kim Kardashian'ın first lady olma ihtimali tartışılıyor

Kim Kardashian’ın eşi, rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanı olmak için yarışa gireceğini duyurdu ancak aday olmak için harekete geçmedi. West, pek çok eyalette adaylık başvuru tarihlerini kaçırsa da elini çabuk tutarsa başka eyaletlerden başvuru yapabilecek durumda. Ancak önünde binlerce imza toplama sınavı da var. Buna rağmen tartışılan kişi Kim Kardashian olmaya başladı.