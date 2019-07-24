Kim Kardashian'ın fotoğrafçısına taciz suçlaması
ntv.com.tr
Kim Kardashian’ın eski fotoğrafçısı Marcus Hyde, modellerden bedava çekim karşılığında çıplak fotoğraf istemekle suçlandı. Kardashian, hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek kadınlara destek verdiğini açıkladı.
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Kim Kardashian’ın eski fotoğrafçısı Marcus Hyde hakkında, modelleri, çıplak fotoğraflarını isteyerek taciz ettiği iddiaları ortaya atıldı. Hyde’ın kadınlara normalde çekim başına 2 bin dolar para aldığını, ama kendisine çıplak fotoğraflarını göndermeleri halinde çekimi bedava yapabileceğini söylediği iddia edildi.
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Kim Kardashian, isim vermeden eski kişisel fotoğrafçısı hakkında duyduklarından dolayı yaşadığı hayal kırklığını sosyal medya hesabında paylaştı.
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38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, “Geçmişte birlikte çalıştığım bir fotoğrafçının uygunsuz ve affedilmez davranışlarıyla ilgili kadınlardan gelen tüm mesajları ve hikayeleri okudum” diyerek, “Kendi deneyimlerim her zaman profesyoneldi ve diğer kadınların çok farklı deneyimler yaşadığını öğrenmek beni çok şaşırttı, üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Kadınların rahat hissetmedikleri bir şeyi yapmalarının talep edilmemesi ya da bu konuda baskı altınma alınmamaları hakkına tam destek veriyorum” ifadesini kullandı.
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Kardashian, “Bu tür bir davranışın ortaya çıkmamasına izin veremeyiz ve bu konuda konuşanları alkışlıyorum” şeklinde konuştu. Kardashian geçtiğimiz ekim ayında trafik kazası geçiren Hyde’ye 25 bin dolar bağışlamıştı.
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Marcus Hyde, Kim Kardashian ve Ariana Grande gibi ünlü isimlerin fotoğrafçısı olarak tanınıyor.