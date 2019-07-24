Kim Kardashian'ın fotoğrafçısına taciz suçlaması

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, “Geçmişte birlikte çalıştığım bir fotoğrafçının uygunsuz ve affedilmez davranışlarıyla ilgili kadınlardan gelen tüm mesajları ve hikayeleri okudum” diyerek, “Kendi deneyimlerim her zaman profesyoneldi ve diğer kadınların çok farklı deneyimler yaşadığını öğrenmek beni çok şaşırttı, üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Kadınların rahat hissetmedikleri bir şeyi yapmalarının talep edilmemesi ya da bu konuda baskı altınma alınmamaları hakkına tam destek veriyorum” ifadesini kullandı.