Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı

Rap şarkıcısı eşi Kanye West'ten boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, bir hayranına verdiği imzalı fotoğrafındaki ayrıntıyla kafaları karıştırdı.

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ntv.com.tr 08.06.2021 - 12:12

Kim Kardashian, cuma günü kendisinden imza isteyen hayranını kırmadı ve imzalı bir fotoğrafını hediye etti. İmzada, Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West’in soyadını da kullanması dikkat çekti.

40 yaşındaki reality show yıldızı ve iş kadını Kardashian, annesi Kris Jenner, kız kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner ile birlikte West Hollywood’da bir restoran çıkışında kendisinden imza isteyen hayranına, “Kim Kardashian West” yazan fotoğrafını hediye etti.

Kardashian’ın imzasının sonundaki “West”, evlilik isminin baş harflerini kullandığı KKW Beauty markasının tanıtımı için bir tutarlılık ya da zorunluluk konusu olarak da algılandı.

Kardashian’ın, boşanma aşamasında olduğu eşinin soyadını kullandığı imza konusu, 43 yaşındaki rap şarkıcısı Kanye West’ten boşanmasıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozmasının ardından geldi.

Kardashian, Keeping Up With the Kardashians adlı reality show programında, yedi yıl evli kaldığı, dört çocuğunun babası ile ayrılmasını büyük bir başarısızlık olarak nitelendirerek ağladı.

Üçüncü evliliğinde de başarısız olmasının kendisini kötü hissettirdiğini söyleyen Kardashian, “Kendimi ezik hissediyorum. Ama bunun hakkında düşünemiyorum bile, sadece mutlu olmak istiyorum” diye konuştu.

Kardashian, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olan eşi Kanye West’e şubat ayında boşanma davası açtı. Ortak velayet konusunda anlaşan çiftin boşanma davası halen sürüyor. Kardashian’a yakın kaynaklar, ünlü yıldızın henüz yeni bir ilişki arayışında olmadığını söylerken, açık fikirliliğini koruduğunu öne sürdü.

West cephesinden gelen haberlerde ise, ünlü rap şarkıcısının ‘bir sanatçı ve yaratıcı’ kişi ile birlikte olmak istediği bilgisi yer aldı.