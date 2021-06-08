Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı

Rap şarkıcısı eşi Kanye West'ten boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, bir hayranına verdiği imzalı fotoğrafındaki ayrıntıyla kafaları karıştırdı.

ntv.com.tr 08.06.2021 - 12:12

Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 1

Kim Kardashian, cuma günü kendisinden imza isteyen hayranını kırmadı ve imzalı bir fotoğrafını hediye etti. İmzada, Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West’in soyadını da kullanması dikkat çekti.

Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 2

40 yaşındaki reality show yıldızı ve iş kadını Kardashian, annesi Kris Jenner, kız kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner ile birlikte West Hollywood’da bir restoran çıkışında kendisinden imza isteyen hayranına, “Kim Kardashian West” yazan fotoğrafını hediye etti.

Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 3

Kardashian’ın imzasının sonundaki “West”, evlilik isminin baş harflerini kullandığı KKW Beauty markasının tanıtımı için bir tutarlılık ya da zorunluluk konusu olarak da algılandı.

Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 4

Kardashian’ın, boşanma aşamasında olduğu eşinin soyadını kullandığı imza konusu, 43 yaşındaki rap şarkıcısı Kanye West’ten boşanmasıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozmasının ardından geldi. 

Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 5
Kardashian, Keeping Up With the Kardashians adlı reality show programında, yedi yıl evli kaldığı, dört çocuğunun babası ile ayrılmasını büyük bir başarısızlık olarak nitelendirerek ağladı.
Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 6
Üçüncü evliliğinde de başarısız olmasının kendisini kötü hissettirdiğini söyleyen Kardashian, “Kendimi ezik hissediyorum. Ama bunun hakkında düşünemiyorum bile, sadece mutlu olmak istiyorum” diye konuştu.
Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 7
Kardashian, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olan eşi Kanye West’e şubat ayında boşanma davası açtı. Ortak velayet konusunda anlaşan çiftin boşanma davası halen sürüyor. Kardashian’a yakın kaynaklar, ünlü yıldızın henüz yeni bir ilişki arayışında olmadığını söylerken, açık fikirliliğini koruduğunu öne sürdü.
Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı - 8
West cephesinden gelen haberlerde ise, ünlü rap şarkıcısının ‘bir sanatçı ve yaratıcı’ kişi ile birlikte olmak istediği bilgisi yer aldı.

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