Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı

ntv.com.tr 08.06.2021 - 12:12
Kim Kardashian, cuma günü kendisinden imza isteyen hayranını kırmadı ve imzalı bir fotoğrafını hediye etti. İmzada, Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West’in soyadını da kullanması dikkat çekti.
40 yaşındaki reality show yıldızı ve iş kadını Kardashian, annesi Kris Jenner, kız kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner ile birlikte West Hollywood’da bir restoran çıkışında kendisinden imza isteyen hayranına, “Kim Kardashian West” yazan fotoğrafını hediye etti.
Kardashian’ın imzasının sonundaki “West”, evlilik isminin baş harflerini kullandığı KKW Beauty markasının tanıtımı için bir tutarlılık ya da zorunluluk konusu olarak da algılandı.
Kardashian’ın, boşanma aşamasında olduğu eşinin soyadını kullandığı imza konusu, 43 yaşındaki rap şarkıcısı Kanye West’ten boşanmasıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozmasının ardından geldi.