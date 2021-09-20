Kim Kardashian'ın inşaat planı komşularının engeline takıldı

"İNŞAATI DURDURUN"

Mahkeme belgelerine göre, Kardashian’ın komşusu Sarah Key başvuruyu yaptı ve davalı olarak Kim Kardashian’ı değil Hidden Hills Toplum Derneği’ni seçti.

Key, dernekten, bölgenin 'doğal ve kırsal ilçe ortamını' kaybetmesini istemediğinden, Kardashian’ın 'iki tepeyi düzleştirme' ve 'iki yüksek basınçlı gaz iletim hattı' üzerine inşaat yapma planını durdurmasını talep etti.

Key ayrıca, gaz hatlarının üzerine bina yapılmasının “Hidden Hills sakinlerini fiziksel yaralanma ve onarılamaz mal hasarı riskiyle karşı karşıya bırakacağına” dair korkularını da paylaştı.