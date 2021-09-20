Kim Kardashian'ın inşaat planı komşularının engeline takıldı

ntv.com.tr 20.09.2021 - 07:09
Kim Kardashian'ın California’nın lüks bölgesi Hidden Hills’te yer alan evini yenileme planları, komşularını rahatsız etmiş gibi görünüyor. 40 yaşındaki reality show yıldızının komşularından biri, Kardashian’ın inşaat planlarını durdurmak için mahkemeye başvurdu.
Kardashian’ın mülkü için yaptığı planlar, evinin arazisinde bir yeraltı mahzeni, yeraltı otoparkı, yeraltı sağlık merkezi ve müstakil bir koruma kulübesi dahil olmak üzere çeşitli yapılar inşa etmeyi içeriyordu. Ancak TMZ’nin ulaştığı Kardashian’a yakın kaynaklar, Amerikalı yıldızın bir mahzen planı olmadığını söyledi.
"İNŞAATI DURDURUN"
Mahkeme belgelerine göre, Kardashian’ın komşusu Sarah Key başvuruyu yaptı ve davalı olarak Kim Kardashian’ı değil Hidden Hills Toplum Derneği’ni seçti.
Key, dernekten, bölgenin 'doğal ve kırsal ilçe ortamını' kaybetmesini istemediğinden, Kardashian’ın 'iki tepeyi düzleştirme' ve 'iki yüksek basınçlı gaz iletim hattı' üzerine inşaat yapma planını durdurmasını talep etti.
Key ayrıca, gaz hatlarının üzerine bina yapılmasının “Hidden Hills sakinlerini fiziksel yaralanma ve onarılamaz mal hasarı riskiyle karşı karşıya bırakacağına” dair korkularını da paylaştı.
"CAN KAYBI OLABİLİR"
Dosya, Kardashian’ın planlarının "Hidden Hills'in iki tepesinin yok edilmesini, en azından onarılamaz zararlar verebileceğini" ve "bu iki geliştirme projesini ilerletmenin can kaybına neden olabileceğini" içeriyor.
Kaynaklar Kardashian’ın inşaat planlarının, tüm kurallara uygun olması için, konut derneği ile istişare içinde yapıldığını söyledi.
20 MİLYON DOLARLIK EV
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West, söz konusu evi 2014 yılında 20 milyon dolara satın almıştı.
Evin yenilenme aşamasında Kardashian ile West, Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın yanında kalmış, çift eve 2017’de taşınmıştı.
Geçen yıl, Architectural Digest dergisi, evin tadilatını, onu bir 'banliyö evi’nden 'fütürist bir Belçika manastırı’na dönüştürmek olarak tanımlamıştı. Kanye West, evi, Belçikalı tasarımcı Axel Vervoordt’a yaptırmış, ev minimalist tarzda yenilenmişti.
"BANYOSU UÇAK HANGARI KADAR"
2019 yılında Vogue dergisinde yer alan bir makalede, evin dört çocuklu Kardashian ve West ailesine göre muazzam büyüklükte olduğu, Kardashian’ın ana banyosunun bir uçak hangarı büyüklüğünde olduğu belirtilmişti. Evin ana banyosunun da bir basketbol takımına yetecek büyüklükte olduğu yazılmıştı.
Kardashian ile West 2012’de başlayan ilişkilerini 2014’te İtalya’daki nikahlarıyla taçlandırmıştı. Çift, bu yıl şubat ayında da boşanma başvurusu yapmıştı.