Kim Kardashian’ın kapak olduğu Amerikan Vogue’a okuyucu tepkisi
ntv.com.tr
Reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın Amerikan Vogue dergisinin Nisan 2019 sayısına kapak olması okuyucuların tepki göstermesine yol açtı.
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Ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Amerikan Vogue dergisine kapak oldu. 38 yaşındaki ABD’li yıldız’ın, derginin Mayıs 2019 sayısına konuk olması okuyucuların tepkisine yol açtı.
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Moda dergisi Vogue’un okuyucuları, dergi kapağında bir reality şov yıldızı yerine model görmek istediklerini belirtti.
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Vogue’un Instagram hesabından paylaştığı kapak post’unun altına yüzlerce yorum yazan okuyucular, ‘gerçek model’ istedikleri şeklinde eleştirilerde bulundu.
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Kardashian’lı kapaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten okuyucular, “Vogue’un gerçek modeller ve gerçek moda öncülerine yer verdiği eski günlerini özledik” benzeri yorumlar yaptı.
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Nisan 2014’te Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West Vogue dergisine birlikte poz vermişti.
'Dünyanın en çok konuşulan çifti' başlığıyla basılan ve Kim Kardashian’ın gelinlikle görüldüğü kapak da eleştiri konusu olmuştu.
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Birçok kişi, moda dünyasının prestijli dergisinde Kim Kardashian'ı görmekten mutsuz olduğunu belirterek sosyal medyadan eleştirilerini dile getirmişti.
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Derginin baş editörü Anna Wintour ile yakın olan Kanye West’in, birçok kez Kim Kardashian'ın Vogue'a kapak olması için istekte bulunduğu iddia edilmişti.