NTV

Kim Kardashian'ın korsesi gözüktü

Kim Kardashian dün akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı. Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.

  • 1

    Kim Kardashian, Miami'de arkadaşlarıyla geçirdiği muhteşem tatilinden ayağının tozuyla Los Angeles'a döndü.
  • 2

    Daily Mail'in haberine göre; 37 yaşındaki reality şov yıldızı dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen What Goes Around Comes Around adlı partiye katıldı.
  • 3

    Sıkı bir diyet ve spor salonuna geçirilen uzun saatler sayesinde 50 kiloya kadar düşen Kim, vücudunu sımsıkı saran pembe PVC bir elbise giymişti.
  • 4

    Ancak dikkatinden kaçan detay, onu rezil etmeye yetti.
  • 5

    Kardashian'ın kıvrımlarını kusursuzlaştırmak ve vücudunu sıkıştırmak için giydiği korse, mini elbiseden gözüktü.

  • 6


    Durumu fark etmeyen Kim, uzun süre bu şekilde dolaştı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin