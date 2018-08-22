Kim Kardashian'ın korsesi gözüktü

Kim Kardashian dün akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı. Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.
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Kim Kardashian, Miami'de arkadaşlarıyla geçirdiği muhteşem tatilinden ayağının tozuyla Los Angeles'a döndü.
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Daily Mail'in haberine göre; 37 yaşındaki reality şov yıldızı dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen What Goes Around Comes Around adlı partiye katıldı.
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Sıkı bir diyet ve spor salonuna geçirilen uzun saatler sayesinde 50 kiloya kadar düşen Kim, vücudunu sımsıkı saran pembe PVC bir elbise giymişti.
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Ancak dikkatinden kaçan detay, onu rezil etmeye yetti.
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Kardashian'ın kıvrımlarını kusursuzlaştırmak ve vücudunu sıkıştırmak için giydiği korse, mini elbiseden gözüktü.
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Durumu fark etmeyen Kim, uzun süre bu şekilde dolaştı.