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Kim Kardashian'ın korumaları annesini Kris Jenner'ı darp etti

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner, Kim Kardashian'ın korumaları tarafından darp edildi.

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    Kim Kardashian'nın 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, kızı çekimdeyken evine gitti.

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    Kendisini tanımayan Kim'in korumaları ile arasında arbede yaşandı.

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    Yaşanan arbede sırasında Kris Jenner boynundan yaralanarak hastanelik oldu.


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    Olayı duyan Khloe, hemen Kim’i arayarak, “Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım" diyerek haber verdi.

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    Hemen eve giden Kim, annesinin acı içinde kıvrandığını görünce gözyaşlarına boğuldu.

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    Hastaneye kaldırılan Kris, tedaviye alındı.
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