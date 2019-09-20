Kim Kardashian'ın korumaları annesini Kris Jenner'ı darp etti

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner, Kim Kardashian'ın korumaları tarafından darp edildi.
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Kendisini tanımayan Kim'in korumaları ile arasında arbede yaşandı.
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Yaşanan arbede sırasında Kris Jenner boynundan yaralanarak hastanelik oldu.
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Olayı duyan Khloe, hemen Kim’i arayarak, “Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım" diyerek haber verdi.
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Hemen eve giden Kim, annesinin acı içinde kıvrandığını görünce gözyaşlarına boğuldu.
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Hastaneye kaldırılan Kris, tedaviye alındı.