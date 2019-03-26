Kim Kardashian’ın Paris’te akşam yemeği stili
ntv.com.tr
Kim Kardashian, soygundan sonra ikinci kez ziyaret ettiği Paris’te yine mayolu stiliyle dikkat çekti.
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Kim Kardashian, dün Fransa’nın başkenti Paris’teki Ferdi adlı restoranda akşam yemeği yemek üzere kaldığı otelden çıkarken görüntülendi.
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38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, seçtiği akşam yemeği kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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Kardashian, parlak mayo üst ve parlak çoraptan oluşan cesur kıyafetiyle dikkat çekti.
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Bu, üç çocuk annesi ünlü yıldızın aynı ay içinde ikinci Paris ziyareti oldu. Kardashian, ay başında Paris Moda Haftası defilelerini izlemek için Paris’e gitmişti.
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Paris'te üç yıl önce silahlı saldırganlar tarafından kaldığı otelde soyulan ve 10 milyon dolarlık mücevherleri çalınan Kim Kardashian, soygundan sonra ikinci kez gittiği Paris’te cesur leopar görünümüyle dikkat çekmişti.
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Kardashian’ın her iki Paris ziyaretinde de mayo ve çoraptan oluşan benzer stili tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.
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7İşte Kardashian'ın son Paris ziyaretinden yansıyanlar...
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