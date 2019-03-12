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Kim Kardashian’ın sedef hastalığı lekeleri arttı

Özel hayatındaki pek çok detayı sosyal medyada paylaşan Kim Kardashian, sedef hastalığı nedeniyle yüzünde oluşan lekeleri de yakın plandan gösterdi.

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    Kim Kardashian, yıllardır mücadele ettiği sedef hastalığıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan çekinmiyor.

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    38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, cildinde oluşan lekeleri yakından gösteren bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

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    Kardasahian, yüzünü yakından gösteren görüntülerin üzerine “Sedefli yüz” notunu yazdı.

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    Ünlü yıldız, bir süre önce de bacaklarındaki sedef lekelerini gözler önüne seren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. bacaklarında oluşan kırmızı lekeleri de takipçilerine “Seksi” notuyla göstermişti.

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    Kardashian daha sonra da yüzündeki lekeleri gidermek için bitkisel merhem sürülmüş halini sosyal medyada paylaşmıştı.

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