Kim Milyoner Olmak İster' i kazanan avukat başarısının sırrını açıkladı
Almanya'da Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon euro değerindeki soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülü kazanan vukat Jan Stroh (35) başarının formülünü açıkladı.
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Kim Milyoner Olmak İster'i kazanan Alman avukat Jan Stroh (35), yarışmaya nasıl hazırlandığını anlattı. İşte Stroh'un başarı sırrı:
- Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını en büyük hedefi haline getirdi.
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2-Evinin bodrum katına yarışmayı taklit ettiği bir stüdyo kurdu. 1047 bölümün tekini bile kaçırmadı.
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3-Kendini yarışma temposuna uyum sağlamak için eğitti.
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4-Defalarca yarışmacı olmak için başvurdu, ancak reddedildi.
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5-Sonuncusunda ‘en sadık yarışmacı adayı’ olarak kabul edildi. 1 milyon Euro değerindeki soruyu açtırdı.
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6“Hangi Grimm masalı ‘Bir varmış bir yokmuş’ sözüyle başlamaz?” sorusuna, ‘Şanslı Hans’ doğru yanıtıyla büyük ödülü kazandı.