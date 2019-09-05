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Kim Milyoner Olmak İster' i kazanan avukat başarısının sırrını açıkladı

Almanya'da Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon euro değerindeki soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülü kazanan vukat Jan Stroh (35) başarının formülünü açıkladı.

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    Kim Milyoner Olmak İster'i kazanan Alman avukat Jan Stroh (35), yarışmaya nasıl hazırlandığını anlattı. İşte Stroh'un başarı sırrı:

    - Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını en büyük hedefi haline getirdi. 

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    -Evinin bodrum katına yarışmayı taklit ettiği bir stüdyo kurdu. 1047 bölümün tekini bile kaçırmadı.

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    -Kendini yarışma temposuna uyum sağlamak için eğitti.

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    -Defalarca yarışmacı olmak için başvurdu, ancak reddedildi.

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    -Sonuncusunda ‘en sadık yarışmacı adayı’ olarak kabul edildi. 1 milyon Euro değerindeki soruyu açtırdı.
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    “Hangi Grimm masalı ‘Bir varmış bir yokmuş’ sözüyle başlamaz?” sorusuna, ‘Şanslı Hans’ doğru yanıtıyla büyük ödülü kazandı.
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