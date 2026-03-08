Kimsesizlerin annesi oldu. Gönüllü olarak çalışıyor
Emekli öğretmen Sema Aydın, Konya'da bulunan aşevinde engelli ve kimsesizler için gönüllü olarak çalışıyor.
KİMSESİZLERİN ANNESİ OLDU
Ülkenin her yanında görev yapan Sema öğretmen emeklilik yıllarında da bu vatanın evlatlarına kucak açıyor. 56 yaşındaki Sema Aydın emekliliğinin ardından kendisini ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye adadı. Konya'daki Gül Mutfağı'nda gönüllü olarak çalışan Aydın, özellikle engelli ve kimsesiz vatandaşlar için sabahın erken saatlerinden itibaren yemek hazırlıyor. Aşevine gelenleri kendi evladı gibi gördüğünü belirten Aydın, birçok kişinin kendisine 'anne' diye hitap ettiğini söyledi.
"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR ANNEYİM"
Emekli olmadan önce de öğrencilerine annelik yaptığını belirten emekli öğretmen “Öğretiyordum, bilgilerini veriyordum. Onları sayıp seviyordum. Kimseyi azarlayıp cezalandırmadım şimdiye kadar. Şimdiki halimde işte burada gariplere yemek veriyoruz, iftar hazırlıyorum. Şu an Konya Gül Mutfağı'nda çalışıyorum. Bunların hepsi kendi çocuklarım gibi 60-70 yaşında olabilir ama bana 'anne' diyorlar. Çünkü ben bunların hepsinin annesiyim.” ifadeleriyle yürekleri ısıttı. Yürekli Türk kadını Sema öğretmen, ömrünün sonuna kadar engellilere ve kimsesizlere annelik yapacağını ifade etti.