Kimsesizlerin annesi oldu. Gönüllü olarak çalışıyor

Emekli olmadan önce de öğrencilerine annelik yaptığını belirten emekli öğretmen “Öğretiyordum, bilgilerini veriyordum. Onları sayıp seviyordum. Kimseyi azarlayıp cezalandırmadım şimdiye kadar. Şimdiki halimde işte burada gariplere yemek veriyoruz, iftar hazırlıyorum. Şu an Konya Gül Mutfağı'nda çalışıyorum. Bunların hepsi kendi çocuklarım gibi 60-70 yaşında olabilir ama bana 'anne' diyorlar. Çünkü ben bunların hepsinin annesiyim.” ifadeleriyle yürekleri ısıttı. Yürekli Türk kadını Sema öğretmen, ömrünün sonuna kadar engellilere ve kimsesizlere annelik yapacağını ifade etti.