Kına yakmanın saçlara kötü bir etkisi var: Doğal boya olarak kullanılıyordu

Doğal bir boya olan kına, kimyasal içermemesi nedeniyle tercih edilse de, uzmanlar yanlış kullanıldığında saç sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.



Bitkisel kökenli bir boya olan kına, MÖ 7. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. İlk olarak vücut sanatı için kullanılan bu doğal madde, zamanla saçları renklendirmek ve yumuşatmak amacıyla da tercih edilmeye başlandı. Ancak kına her saç tipi için uygun değil.