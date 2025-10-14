Kırık bir kalp nasıl onarılır? Uzmanlar 7 yöntem öneriyor

Kalp kırıklığı, hayal kırıklığı ve inkar gibi çok katmanlı bir kayıp olduğu için kişide duygusal olarak büyük bir yük oluşturabilir. Bu süreçte bireyin, üzüntü ve yetersizlik hissi gibi karanlık duygularla baş etmesi gerekebilir. Peki bu yas evresinden çıkmanın yolları var mı?

Tıpta "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak bilinen Kırık Kalp Sendromu, ani bir duygusal veya fiziksel stres sonrası ortaya çıkan geçici bir kalp rahatsızlığıdır. Sevilen birini kaybetmek ya da ciddi bir şok yaşamak bu sendromu tetikleyebilir.

Klinik Psikolog Dr. Chris Mosunic'e göre bu durum, kalbin sol karıncığında geçici bir zayıflamaya yol açar ve kalp kriziyle benzer belirtiler (göğüs ağrısı, nefes darlığı) gösterir. Ancak bunun tıkalı damarlarla ilgisi yoktur ve doğru tedaviyle iyileşebilir.

DUYGULARINIZI BASTIRMAYIN

Bu tarz durumlarda üzgün, öfkeli ya da dalgın hissetmek normaldir. Duygularınızdan kaçmak yerine, onları yaşamak ve ifade etmek iyileşme sürecini hızlandırabilir.

SAĞLIKLI SINIRLAR KOYUN

Eğer ayrılık sonrası hâlâ eski partnerinizle iletişim halindeyseniz, bir süre uzak durmanız ruh sağlığınız açısından daha yararlı olabilir. 

KENDİNİZE İYİ BAKIN

Yas sürecinde uyku düzeniniz bozulabilir, iştahınız azalabilir. Ancak buna rağmen besleyici gıdalar tüketmek ve hafif egzersizler yapmak duygusal dengeyi yeniden kurmanıza katkı sağlayabilir.


İLGİ ALANLARINIZA YÖNELİN

Ayrılıktan sonra yeniden kendinize odaklanmak iyileşmenin önemli bir parçasıdır. Eski hobilerinize dönmek ya da yeni bir ilgi alanı keşfetmek, sizi hem motive eder hem de kişisel gelişiminize katkı sağlar.


DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Zor dönemlerde terapi desteği almak ya da anlayışlı bir arkadaşla sohbet etmek, iyileşme sürecinizde olumlu izler bırakabilir. Yalnız olmadığınızı bilmek ve anlaşılmak, üzerinizdeki duygusal yükü hafifletecektir.

FARKINDALIK PRATİKLERİ YAPIN

Meditasyon, nefes egzersizleri, yazı yazmak gibi teknikler, duygularınızı tanımanızı ve süreci yönetmenizi kolaylaştırır.


SABIRLI OLUN

Herkesin iyileşme süreci farklıdır. Kendinize karşı nazik olun ve sürecin zaman alabileceğini kabul edin.

KALP KIRIKLIĞININ 4 EVRESİ

Genellikle inkar, öfke, pazarlık ve kabullenme olarak tanımlanır. Bu evreler duygusal iyileşmenin doğal parçalarıdır.

Duygularınızı kabul ederek, iç dünyanızı besleyerek ve destek alarak zamanla yeniden kendinizi güçlü hissedebilirsiniz.

