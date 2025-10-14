Kırık bir kalp nasıl onarılır? Uzmanlar 7 yöntem öneriyor

Tıpta "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak bilinen Kırık Kalp Sendromu, ani bir duygusal veya fiziksel stres sonrası ortaya çıkan geçici bir kalp rahatsızlığıdır. Sevilen birini kaybetmek ya da ciddi bir şok yaşamak bu sendromu tetikleyebilir.

Klinik Psikolog Dr. Chris Mosunic'e göre bu durum, kalbin sol karıncığında geçici bir zayıflamaya yol açar ve kalp kriziyle benzer belirtiler (göğüs ağrısı, nefes darlığı) gösterir. Ancak bunun tıkalı damarlarla ilgisi yoktur ve doğru tedaviyle iyileşebilir.