Kırık kalp sendromunun tedavisi bulundu
Bilim insanları, "kırık kalp sendromu" olarak da bilinen Takotsubo için ilk etkili tedavi yöntemini keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Araştırmaya göre üç ay süren bir egzersiz programı ya da bilişsel davranışçı terapi, hastaların kalp fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştiriyor.
Kırık kalp sendromu, genellikle sevilen bir kişinin kaybı sonrası kalp kasının ani şekilde şekil değiştirip zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Kalp kriziyle benzer belirtiler gösteren bu sendrom, her yıl yaklaşık 5 bin kişiye teşhis konulan ve genel nüfusa göre ölüm riskini iki kat artıran ciddi bir sağlık sorunu.