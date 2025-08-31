Kırık kalp sendromunun tedavisi bulundu

Bilim insanları, "kırık kalp sendromu" olarak da bilinen Takotsubo için ilk etkili tedavi yöntemini keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Araştırmaya göre üç ay süren bir egzersiz programı ya da bilişsel davranışçı terapi, hastaların kalp fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştiriyor.

Kırık kalp sendromu, genellikle sevilen bir kişinin kaybı sonrası kalp kasının ani şekilde şekil değiştirip zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Kalp kriziyle benzer belirtiler gösteren bu sendrom, her yıl yaklaşık 5 bin kişiye teşhis konulan ve genel nüfusa göre ölüm riskini iki kat artıran ciddi bir sağlık sorunu.


Dr. David Gamble, bulgularını Madrid’de düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi’nde sundu.

Dr. Gamble, “Takotsubo sendromunun kalp üzerinde ciddi ve kalıcı etkileri olabilir. Bu hastaların uzun vadeli kalp sağlıkları, kalp krizi geçiren kişilerle benzer düzeyde risk taşır” dedi.

Araştırmada 76 Takotsubo hastası üç gruba ayrıldı: birinci grup egzersiz programına, ikinci grup bilişsel davranışçı terapiye, diğeri ise sadece standart tedaviye alındı. Katılımcıların yüzde 90’ı kadın ve ortalama yaşları 66’ydı.

Egzersiz grubundaki katılımcılar 12 haftalık bir programda bisiklet, koşu bandı, aerobik ve yüzme gibi aktiviteleri kademeli olarak artırarak yaptı. Terapi grubundakiler ise her hafta bir saatlik seanslar aldı.


Egzersiz yapanlar, çalışma başında altı dakikada ortalama 457 metre yürüyebilirken, program sonunda bu mesafe 528 metreye çıktı. Terapi grubunda ise 402 metreden 458 metreye yükseliş gözlendi. Ayrıca, her iki grupta da maksimum oksijen tüketimi anlamına gelen VO2 max değerlerinde belirgin artış görüldü.


KALP ENERJİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Araştırmacılar, 31P-Manyetik Rezonans Spektroskopisi isimli ileri düzey görüntüleme yöntemiyle kalbin enerji üretimini ve kullanımını inceledi. Sonuçlar, egzersiz veya terapi uygulanan hastaların kalplerinin daha fazla “yakıt” üretebildiğini ve pompalama kapasitesinin arttığını gösterdi. Bu değişim, yalnızca standart tedavi gören grupta gözlemlenmedi.

Aberdeen Üniversitesi’ndeki ekip daha önce Takotsubo hastalarının kalp metabolizmalarının uzun vadede bozulduğunu ortaya koymuştu. Şimdi ise bu yeni tedavi yöntemlerinin hastaların uzun vadeli sağlığını ve hayatta kalma oranlarını artırıp artırmadığını incelemeyi planlıyorlar.


Çalışmaya destek veren Dr. Sonya Babu-Narayan, “Araştırmada hem egzersiz hem de bilişsel davranışçı terapinin kalp fonksiyonlarını iyileştirmesi umut verici. Ancak, bu yaklaşımların uzun vadede hayatta kalma oranlarına etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

2023 yılında, pop yıldızı Sinead O’Connor’ın, 17 yaşındaki oğlu Shane’in intiharından sonra “kırık kalp” nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Her ne kadar kendisine resmi olarak Takotsubo tanısı konmamış olsa da, eski partneri Dermot Hayes, “Bu durum bize kırık kalbin gerçek bir hastalık ve ölüm nedeni olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

