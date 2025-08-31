Kırık kalp sendromunun tedavisi bulundu

Çalışmaya destek veren Dr. Sonya Babu-Narayan, “Araştırmada hem egzersiz hem de bilişsel davranışçı terapinin kalp fonksiyonlarını iyileştirmesi umut verici. Ancak, bu yaklaşımların uzun vadede hayatta kalma oranlarına etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

2023 yılında, pop yıldızı Sinead O’Connor’ın, 17 yaşındaki oğlu Shane’in intiharından sonra “kırık kalp” nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Her ne kadar kendisine resmi olarak Takotsubo tanısı konmamış olsa da, eski partneri Dermot Hayes, “Bu durum bize kırık kalbin gerçek bir hastalık ve ölüm nedeni olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.